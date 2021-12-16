Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги

Украинский форвард Роман Яремчук все-таки вышел на поле в поединке Кубка португальской лиги.



Несмотря на информацию накануне матча группового раунда Кубка португальской лиги о том, что Роман Яремчук пропустит решающий матч с «Ковильей», украинец все же появился на поле.

Для выхода в плей-офф турнира Бенфике нужно было забивать минимум три мяча, чтобы опередить «Гимарайнш». Но к середине второго тайма счет был лишь 1:0 в пользу «орлов». При этом они играли в численном большинстве.

На 65-й минуте встречи Жорже Жезуш бросил в бой Яремчука и лиссабонцы начали забивать . В течение восьми минут Дарвин Нуньес забил столь нужные два мяча. Как итог, «Бенфика» победила со счетом 3:0.

Таким образом украинец усилил игру своей команды и помог ей выйти в плей-офф Кубка лиги.

Кубок португальской лиги. Групповой раунд

Бенфика – Ковилья – 3:0 (1:0)

Голы: Сеферович, 28, Нуньес, 68 (с пенальти, 73).

Удаление: Абенего, 39 («Ковилья»).

Также «Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль».

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