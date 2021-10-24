Яремчук: в чемпионате Украины футболисты не растут, а деградируют

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Иван Яремчук поделился с Meta-ratings.com.ua впечатлениями об уровне чемпионата Украины.

«Чемпионат Украины ныне слабенький, в нем футболисты не растут, а деградируют. Должен быть сильный чемпионат, в котором идут «зарубы» и ведется нешуточная борьба не только за чемпионство и другие призовые места, но и за еврокубковые путевки. Люди в таких условиях стараются, бьются, набираются опыта. Как в английской Премьер-лиге, где аутсайдер может оказывать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля. А у нас что? Держание мяча, «тык-мык-пык» - и все. На внутренней арене «Шахтер» еще может обыграть «Зарю» 6:1, а тут вышел – и «пятерочку» от «Реала» получил! Ну как такие разные игры могут быть? В то же время та же «Заря» вышла на матч в Софии – и выиграла».

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