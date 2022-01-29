Яремчук упустил шанс выиграть первый трофей в зарубежной карьере

Завершился финальный матч Кубка Лиги Португалии.

Это было лиссабонское дерби между грандами «Бенфикой» и «Спортингом». «Бенфика» открыла счет на 23-й минуте усилиями Эвертона. Однако «львы», являющиеся действующими чемпионами страны, переломили ход игры. На 47-й минуте Гонсало Инасиу с передачи Сарабии сравнял счет, а на 78-й минуте сам Сарабия забил победный для «Спортинга» гол.

Украинец Роман Яремчук вышел в основном составе «Бенфики» на эту игру. 26-летний форвард не отметился результативными действиями и был заменен на 61-й минуте на Гонсало Рамуша. Решающий гол «Бенфика» пропустила, когда украинца на поле не было.

В 2022 году Роман Яремчук пока еще не забил ни одного гола. Часть матчей он пропустил из-за заражения коронавирусом, от которого успел вылечиться.

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