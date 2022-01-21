Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Яремчук сыграл тайм за «Бенфику», которая обыграла «Аруку»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
23:30
Новость
Футбол

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вышел в основе на матч чемпионата Португалии против «Аруки». Форварда сборной Украины после перерыва заменил Эвертон Соарес.

Роман получил оценку 6,5 от Sofascore. Более низкий балл в составе «Бенфики» только у Рафы Силвы – 6,1.

За время на поле украинец 8 раз коснулся по мячу, ни разу не ударил по воротам и отдал 5 точных пасов (точность 83%).

К слову, лиссабонская команда победила со счетом 2:0 благодаря голам Нуньеса и Гонсалу Рамуша

В активе Яремчука 6 голов и 2 ассиста в 12 матчах этого сезона.

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Бенфика» Яремчука отправила в отставку главного тренера
«Бенфика» Яремчука отправила в отставку главного тренера
Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту»
Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту»
Яремчук стал лучшим игроком «Бенфики» в матче с «Порту»
Яремчук стал лучшим игроком «Бенфики» в матче с «Порту»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи