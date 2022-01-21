Яремчук сыграл тайм за «Бенфику», которая обыграла «Аруку»

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вышел в основе на матч чемпионата Португалии против «Аруки». Форварда сборной Украины после перерыва заменил Эвертон Соарес.



Роман получил оценку 6,5 от Sofascore. Более низкий балл в составе «Бенфики» только у Рафы Силвы – 6,1.

За время на поле украинец 8 раз коснулся по мячу, ни разу не ударил по воротам и отдал 5 точных пасов (точность 83%).

К слову, лиссабонская команда победила со счетом 2:0 благодаря голам Нуньеса и Гонсалу Рамуша

В активе Яремчука 6 голов и 2 ассиста в 12 матчах этого сезона.

Также игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб.



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