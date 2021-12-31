Яремчук стал лучшим игроком «Бенфики» в матче с «Порту»

В центральном матче 16-го тура Примейры Португалии «Порту» выиграл у «Бенфики» со счетом 3:1.



В составе лиссабонской команды голом отличился украинский форвард Роман Яремчук, который забил во втором подряд матче чемпионата Португалии.

В итоге украинец стал лучшим игроком в составе своей команде. По версии портала WhoScored, Роман Яремчук получил 7,1 балла.

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