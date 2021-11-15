Яремчук: сейчас я уже не мечтаю играть за «Милан»

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук рассказал о своей клубной карьере и целях.



«Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за «Милан». Моя мечта на данный момент — как можно скорее адаптироваться в «Бенфике» и показывать свой лучший футбол», — сказал Яремчук.

Ранее 25-летний форвард поделился мнением о решающем для сборной Украины выездном матче против боснийцев в рамках отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что летом нынешнего года Роман Яремчук перешел в «Бенфику» из бельгийского «Гента» за 17 миллионов евро. За лиссабонский клуб украинец провел во всех турнирах 17 матчей, в которых забил четыре гола (все — в чемпионате Португалии) и отдал четыре результативные передачи.

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