Яремчук рассказал об угрозе потери зрения

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о состоявшейся по ходу нынешнего сезона смене тренера в лиссабонском клубе. Место опытнейшего Жорже Жезуша занял Нельсон Вериссимо.

«Ко мне отношение как было хорошим, таким оно и осталось. Просто у меня была опасная травма глаза, а до того несколько неудачных матчей. Сейчас мне надо каждые две-три недели проверяться, чтобы не потерять зрение. Сейчас всё хорошо, но было опасно», — сказал Яремчук в интервью каналу Влады Седан на YouTube.

Ранее Роман Яремчук признался, что ему иногда приходится обращаться к психологу после перехода в «Бенфику» из «Гента», который состоялся прошлым летом.

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