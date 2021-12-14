Яремчук пропустит ближайший матч «Бенфики»

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не сыграет в матче с «Ковильей» в Кубке португальской лиги, который состоится 15 декабря, сообщает издание Record.

Встречу с представителем второго португальского дивизиона украинец пропустит из-за травмы, полученной в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0).

Напомним, ранее из-за травмы Яремчук не сыграл с «Фамаликаном» (4:1) в чемпионате Португалии.

В текущем чемпионате Португалии 26-летний Яремчук в составе «Бенфики» провел 9 матчей и забил 4 мяча.

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