Яремчук пропустил матч чемпионата Португалии из-за травмы

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не попал в заявку на победный матч чемпионата Португалии против «Фамаликана» (4:1).



По словам главного тренера лиссабонской команды Жорже Жезуша на пресс-конференции, отсутствие украинца связано с повреждением, полученным в матче с киевским «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионов. Тогда 26-летний украинец попросил замену на 81-й минуте.

Жезуш отметил, что у Яремчука мышечные проблемы и он не тренировался после поединка с «Динамо».

Участие украинца в матче с «Ковильей» в Кубке лиги 15 декабря остается под вопросом.

В активе форварда 4 гола и ассист в чемпионате Португалии.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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