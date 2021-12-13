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Яремчук пропустил матч чемпионата Португалии из-за травмы

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.12.2021
10:12
Новость
Футбол

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не попал в заявку на победный матч чемпионата Португалии против «Фамаликана» (4:1).

По словам главного тренера лиссабонской команды Жорже Жезуша на пресс-конференции, отсутствие украинца связано с повреждением, полученным в матче с киевским «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионов. Тогда 26-летний украинец попросил замену на 81-й минуте.

Жезуш отметил, что у Яремчука мышечные проблемы и он не тренировался после поединка с «Динамо».

Участие украинца в матче с «Ковильей» в Кубке лиги 15 декабря остается под вопросом.

В активе форварда 4 гола и ассист в чемпионате Португалии.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.

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