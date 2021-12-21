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Яремчук попал в сборную тура чемпионата Португалии

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.12.2021
10:49
Новость
Футбол

Для Романа Яремчука успешно сложился матч 15-го тура чемпионата Португалии.

Напомним, что украинский форвард забил гол и сделал результативную передачу в поединке с «Маритиму». «Бенфика» победила соперника со счетом 7:1.

Яремчук в символической сборной чемпионата Португалии
Яремчук в символической сборной чемпионата Португалии

Статистический портал Sofascore оценил действия Яремчука оценкой 8,2. Он попал в символическую сборную тура. Отметим, что линию атаки составили игроки исключительно «Бенфики». Кроме Яремчука, в сборную тура попали Дарвин Нуньес и Рафа Силва. Причем последний получил максимальную оценку — 10,0.

Всего у Яремчука пять забитых голов в чемпионате Португалии. Украинец сыграл 10 матчей.

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