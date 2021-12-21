Яремчук попал в сборную тура чемпионата Португалии

Для Романа Яремчука успешно сложился матч 15-го тура чемпионата Португалии.
Напомним, что украинский форвард забил гол и сделал результативную передачу в поединке с «Маритиму». «Бенфика» победила соперника со счетом 7:1.
Статистический портал Sofascore оценил действия Яремчука оценкой 8,2. Он попал в символическую сборную тура. Отметим, что линию атаки составили игроки исключительно «Бенфики». Кроме Яремчука, в сборную тура попали Дарвин Нуньес и Рафа Силва. Причем последний получил максимальную оценку — 10,0.
Всего у Яремчука пять забитых голов в чемпионате Португалии. Украинец сыграл 10 матчей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.