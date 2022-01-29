Яремчук попал в основной состав «Бенфики» на финал Кубка Лиги против «Спортинга»

Сегодня состоится финальный матч Кубка Лиги Португалии между лиссабонскими грандами «Бенфикой» и «Спортингом». Игра начнется в 21.45.
Стал известен состав «Бенфики» на эту игру: Влаходимос, Лазаро, Морато, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Мейте, Жоао Мариу, Диого Гонсалвеш, Эвертон, Яремчук.
Таким образом украинский форвард не просто выходит в основе, но и получает шанс выиграть первый в карьере трофей.
Напомним, что Роман Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» прошлым летом за 17 миллионов евро. 26-летний украинец сыграл за лиссабонский клуб во всех турнирах 28 матчей, в которых забил семь голов и сделал пять ассистов. В трех поединках Кубка Лиги воспитанник «Динамо» провел на поле 116 минут, не отметившись результативными действиями.
Ранее Роман Яремчук успел выздороветь от коронавируса.
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