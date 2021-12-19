Яремчук получил одну из лучших оценок в составе «Бенфики» за матч чемпионата Португалии

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук сыграл 78 минут в матче Примейры Португалии против «Маритиму» (7:1). За это время он забил и сделал результативную передачу.

WhoScored оценил игру форварда в 8,8 баллов. В составе обеих команд больше только у Рафы Силвы (10; гол и 4 ассиста) и Дарвина Нуньеса (9,7; 2 гола).

Украинец 5 раз пробил по воротам (2 – в створ), сделал 31 касание к мячу, отдал 14 точных передач (100%), 1 – ключевой пас и совершил 2 попытки дриблинга (100%).

В активе Яремчука 5 голов и 2 ассиста в 10 матчах португальской лиги.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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