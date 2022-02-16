Яремчук: ожидал от себя лучших результатов в «Бенфике»

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук поделился мнением о своих выступлениях в лиссабонском клубе, куда он перешел прошлым летом из бельгийского «Гента».

«Бенфика» — большой клуб с отличными игроками, которые выступают за сборные Бразилии, Аргентины, Швейцарии или Уругвая. Прийти в этот клуб было моим выбором — я знал, что это большая команда, где царит фантастическая атмосфера. Я вообще не жалею про свой выбор.

Качество футболистов здесь очень высокое, мы играем в Лиге чемпионов и чемпионате, поэтому всё происходит так, как должно быть. Конечно, я ожидал лучших результатов от себя, но имеем то, что имеем. Мне необходимо продолжать работать так тяжело, как я могу.

Давление болельщиков очень чувствуется, не могу это объяснить. У «Бенфики» длинная история, тут большие требования. Ничья или поражение, каждая неудачная игра приводит к большому давлению», — цитирует Яремчука ресурс Record.

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