Яремчук: очень уважаю «Динамо», но для «Бенфики» главным было взять три очка

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук поделился впечатлениями от матча с киевским «Динамо» (2:0) в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Украинец забил победный гол, который вывел лиссабонский клуб в 1/8 финала турнира.

«Всегда приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Сегодня для нас был важен результат и выход в следующий раунд турнира.

Я очень уважаю «Динамо» и желаю им удачи, но сегодня для нас было главным взять три очка. Посмотрим, с кем будем играть в плей-офф. «Бенфика» всегда думает о победе», — сказал Яремчук.

Напомним, что Роман Яремчук является воспитанником киевского «Динамо», а в «Бенфику» он перешел летом 2021 года.

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