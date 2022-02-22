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Яремчук объяснил причины своей низкой результативности в «Бенфике»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
13:53

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих впечатлениях от пребывания в лиссабонском клубе, куда он перешел из бельгийского «Гента» прошлым летом.

«Мне кажется, я еще не проводил полных матчей за «Бенфику», поэтому отсутствует та стабильность, которую я хотел. Стало больше ассистов? Всё это зависит от партнеров по команде. В «Генте» и сборной мне чаще отдавали мяч, чтобы я забивал, а в «Бенфике» я больше сам ищу моменты, чтобы забивать или отдавать передачи, поэтому сложнее», — сказал Яремчук в интервью каналу Влады Седан на YouTube.

Украинский форвард забил шесть голов в 15-ти матчах текущего чемпионата Португалии.

Ранее Яремчук признался, что иногда обращается за помощью к психологу.

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