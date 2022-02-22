Яремчук объяснил причины своей низкой результативности в «Бенфике»

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих впечатлениях от пребывания в лиссабонском клубе, куда он перешел из бельгийского «Гента» прошлым летом.

«Мне кажется, я еще не проводил полных матчей за «Бенфику», поэтому отсутствует та стабильность, которую я хотел. Стало больше ассистов? Всё это зависит от партнеров по команде. В «Генте» и сборной мне чаще отдавали мяч, чтобы я забивал, а в «Бенфике» я больше сам ищу моменты, чтобы забивать или отдавать передачи, поэтому сложнее», — сказал Яремчук в интервью каналу Влады Седан на YouTube.

Украинский форвард забил шесть голов в 15-ти матчах текущего чемпионата Португалии.

Ранее Яремчук признался, что иногда обращается за помощью к психологу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Экс-полузащитник «Руха» пополнил состав «Мариуполя» на правах свободного агента

Стало известно, когда УЕФА огласит решение по жалобе россиян после полуфинала Евро

Тренер «Ганзы»: Сикан хорошо проделал трудную работу

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.