Яремчук: общаюсь с психологом, когда идет критика

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в трудные моменты карьеры прибегает к помощи психолога. Форвард сборной Украины рассказал, что впервые обратился к помощи специалиста, когда играл в Бельгии.

«Я общаюсь с психологом периодами. Считаю, что с психологом нужно работать тогда, когда действительно есть проблема. Было время, когда в Бельгии я работал с психологом. Это была идея руководства, мне предложили и я откликнулся. Вынес для себя много нового. Я не могу сказать, что это плохо.

Не вижу в этом ничего плохого и знаю, что многие футболисты работают с психологами.

Периодически общаюсь с психологом, в основном, когда идет критика. Переезд в новую страну и в новый чемпионат дается нелегко и приходится иногда разговаривать для того, чтобы успокоиться, потому что бывают переживания по будущему», - сказал Яремчук в интервью youtube-каналу «Влада Седан».

Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом прошлого года за 17 миллионов евро.

В текущем чемпионате Португалии 26-летний форвард в составе «Бенфики» провел 15 матчей и забил 6 мячей.

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