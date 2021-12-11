Яремчук – об интересе «Барселоны»: просто посмеялся

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал информацию об интересе каталонской «Барселоны» к своей персоне.

«Я просто посмеялся с этого. Во-первых, это несолидно. Как-то это не выглядит красиво, мне кажется», - сказал Яремчук в интервью youtube- каналу PRESSING.

В текущем чемпионате Португалии 26-летний Яремчук в составе «Бенфики» провел 9 матчей и забил 4 мяча.

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