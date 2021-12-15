Яремчук: из меня в «Бенфике» хотят сделать чистую девятку

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук рассказал о своей роли в игре лиссабонской команды.

«Здесь совершенно другой стиль игры. Я играю чистую девятку, последние разы был на этой позиции в сборной. В «Генте» больше играл свободного нападающего — мог быть слева, справа, в центре. Здесь немного другие требования. И меня хотят сделать чистую девятку. Это непросто.

Мои характеристики — нужно перестраиваться. Это мне и тренер говорит, он меня учит каждый день — цепляться за мячи, верховая борьба. Они не кричат, что я ошибаюсь, а учат, чтобы я стал лучше.

Они говорят, что у меня есть потенциал стать лучше, если буду работать. Это заставляет прислушиваться. Если умеешь слушать — прогресс будет.

Сейчас чистые нападающие кто? Ну, Левандовски – пример для всех. Понимаешь, это химия. Ты должен чувствовать футболистов.

Когда я в сборной, когда Ярмоленко только получает мяч — я уже знаю, что он будет с ним делать. Зинченко, Малиновский получают мяч — знаю, куда нужно стать, чтобы получить его. Цыганков то же. Мы столько времени вместе играли, чтобы это понимать.

А за три-четыре месяца в Португалии тяжело эту химию найти. Стараюсь это сделать на тренировках», – сказал Яремчук в интервью ресурсу Pressing.

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