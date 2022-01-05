Яремчук и еще три игрока «Бенфики» заразились коронавирусом

У форварда «Бенфики» Романа Яремчука выявлено заражение вирусом COVID-19.

Аналогичные результаты тестов у еще троих партнеров по команде украинца — Пицци, Неманьи Радоньича и Миле Свилара, сообщает ресурс Record.



При этом Роман Яремчук уже болел коронавирусом в ноябре 2020 года, когда еще был игроком «Гента». В «Бенфику» форвард сборной Украины перешел прошлым летом. В нынешнем сезоне он забил семь голов и сделал пять ассистов в 25-ти матчах. В том числе Яремчук отличился забитым мячом в последнем матче 2021 года против «Порту» (1:3).

Ранее «Бенфика» отправила в отставку главного тренера Жорже Жезуса.

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