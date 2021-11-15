Яремчук: боснийцам теперь будет тяжелее с точки зрения физики, чем Украине

Форвард сборной Украины Роман Яремчук дал комментарий накануне выездного матча с Боснией и Герцеговиной, в котором решится судьба нашего «национала» в отборе к ЧМ-2022.

«Думаю, это будет очень тяжелый матч, потому что фактически мы играем за путевку в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Думаю, будет много фанатов Боснии.

Считаю, что в первой игре нам не хватило концентрации, особенно во втором тайме. Но сейчас совсем другая ситуация — тогда мы играли через два дня после предыдущей встречи, физически было сложно. Сейчас же тяжелее будет боснийцам, которые играют через два дня на третий, и, следовательно, они будут более уставшими, чем мы», — сказал Яремчук.

Ранее комментарий дал защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

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