Ягупова: сильно удивить сборную Франции нам не удастся

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова поделилась ожиданиями от важнейшего отборочного матча Евробаскета-2023 против француженок. Игра состоится 11 ноября в Киеве, начало — 19:00.

«Как всегда, приезжаю в сборную с хорошим настроением. Все готовы, девушки хорошо трудятся. Будем стараться отыграть это игровое окно на самом высоком уровне не только в плане баскетбола, но и в плане командного духа. Соперницы очень подготовлены, очень сильны, стремимся играть жестче, чтобы противостоять команде Франции.



За счет чего можно победить Францию? Удивить сильно нам их не удастся, но за счет характера и командной игры, сможем им противостоять. Каждая баскетболистка французской сборной играет в Евролиге — это очень высокий уровень. Будет тяжело, но шанс на победу всегда есть. Если не цепляться за этот шанс, зачем в общем приезжать в сборную? Будем стараться, а игра покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться», — цитирует Ягупову официальный сайт ФБУ.

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