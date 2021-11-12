Ягупова после победы над Францией: мурашки по телу бегают до сих пор

Форвард сборной Украины Алина Ягупова дала комментарий после победного матча с Францией (90:71) в рамках отбора к Евробаскету-2023. Она набрала 33 очка.

«По телу мурашки бегают до сих пор. Это шанс доказать, что можно играть душой, бороться и биться за каждый мяч. Доказать не только себе, а и всей стране. Для меня это очень большая победа. Я хочу, чтобы было не только мое имя, но и команда в сборной. Это было большим шагом для всей нашей страны. Эмоции супер.



Все поставленные тренерским штабом планы старались выполнить на максимуме. Считаю, что выполнили их. Одна из главных задач — не дать забить больше 80 очков. Франция набирает много очков. С этой задачей справились. Забили больше.



Наши стены и наш характер помогли забить больше очков, чем Франция. Мы старались в защите, бились за каждый мяч. Все, кто смотрел игру, поймут это. Люблю играть дома в Украине. Все время поддержка, близкие лица приходят на игру поддержать и посмотреть на наш баскетбол. Все шикарно, все супер», — цитирует Ягупову ресурс XSport.

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