WTA отказалась проводить турниры в Китае и Гонконге

Глава WTA Стив Саймон выпустил заявление, в котором сообщил, что организация временно отказывается от проведения турниров в Китае и Гонконге. Это реакция на дело Шуай Пэн.

«Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA – равенство для женщин – значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и ее игроками.

В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг. Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения. И с учетом нынешней ситуации я крайне опасаюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведем турниры в Китае в 2022-м.

Я очень сожалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много прекрасных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами.

Но пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не может рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры», – говорится в заявлении.

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