У зимнего турнира в Турции между украинскими командами будет призовой фонд

Президент ФК «Металлист» Александр Ярославский и президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич поддержали инициативу телеканалов «Футбол 1/2/3» провести в зимнее межсезонье в Турции выставочный турнир Winter Cup 2022.



Группа DCH Ярославского и BGV Group Буткевича как официальные партнеры соревнования профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд.

Александр Ярославский вот что сказал: «Я всегда готов поддержать любые начинания, которые идут на пользу украинскому футболу и украинским болельщикам. Не только Евро-2012 или Суперкубок, а все, что помогает повышать профессиональный уровень игроков и доставляет радость фанатам. И прекрасно, что по этому пути я встретил единомышленников. Что касается Winter Cup 2022, то это отличная идея, и Металлист будет бороться за победу в честной спортивной борьбе на радость харьковчанам».

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов так прокомментировал организационный аспект проведения турнира: «Телеканалы Футбол благодарят клубы-участники и наших партнеров, которые откликнулись в короткие сроки и всесторонне сотрудничают в организации матчей и самого турнира».

Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ (Верес и Черноморец) и 2 клуба Первой Лиги (Металлист и Полесье).

Идея этого уникального турнира состоит в том, чтобы дать возможность померяться силами командам из разных лиг и разных регионов нашей страны. Все участники Winter Cup 2022 динамично развиваются, показывают высокий уровень игры и хорошо видны на украинском футбольном пространстве.

Местом проведения турнира станет турецкий Белек. Все матчи будут транслироваться на телеканалах Футбол, а околотурнирные события будут освещаться на медиаресурсах телеканалов и клубов-участников.

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