WBO обязала Камбососа провести защиту титула в бою с Ломаченко

Всемирная боксерская организация обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО). Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.
«Согласно Эдди Хирну, теперь WBO официально назначила Джорджу Камбососу защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Василия Ломаченко. Хирн сказал, что он все еще пытается устроить вместо этого бой Камбососа с Хэйни», – написал Бенсон у себя в твиттере.
Ломаченко занимает 1-ю позицию в рейтинге WBO, Беринчик – 2-ю.
Камбосос следующий бой должен провести 5 июня. Также была информация, что Ломаченко принял все условия сделки.
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