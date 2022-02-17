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WBO обязала Камбососа провести защиту титула в бою с Ломаченко

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
10:43

Всемирная боксерская организация обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО). Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.

«Согласно Эдди Хирну, теперь WBO официально назначила Джорджу Камбососу защиту титулов WBA, WBC Franchise, IBF и WBO против Василия Ломаченко. Хирн сказал, что он все еще пытается устроить вместо этого бой Камбососа с Хэйни», – написал Бенсон у себя в твиттере.

Ломаченко занимает 1-ю позицию в рейтинге WBO, Беринчик – 2-ю.

Камбосос следующий бой должен провести 5 июня. Также была информация, что Ломаченко принял все условия сделки.

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