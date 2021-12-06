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Вылет «Динамо» на матч с «Бенфикой» отложили на неопределенный срок

Игорь Яслик
Игорь Яслик
06.12.2021
17:02
Новость
Футбол

Самолет с делегацией киевского «Динамо» не смог вовремя вылететь на матч Лиги чемпионов в Португалию.

Как сообщили в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua в диспетчерской службе аэропорта Борисполь, делегация киевского «Динамо» не смогла вовремя вылететь на матч заключительного тура Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится 8 декабря в Лиссабоне.

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«Динамо» придется задержаться в аэропорту Борисполь

Ожидалось, что динамовская делегация вылетит из Киева в Лиссабон в 16.00, однако она по-прежнему находится в столице Украины. На данный момент вылет «Динамо» в Лиссабон задерживается на неопределенный срок. Команда всё это время находится в самолете.

Точно известно, что в составе делегации киевлян нет Томаша Кендзеры, который сдал положительный тест на коронавирус.

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