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Выхрист отправился в США на бой с Киладзе

Павел Соловей
Павел Соловей
26.12.2021
13:22
Новость
Единоборства

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) вылетел в США на бой с грузинским боксером Яго Киладзе (27-5, 19 КО), сообщает LuckyPunch.

Поединок состоится 1 января в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином. Вечер бокса пройдет в Голливуде.

Напомним, что последний поединок Выхрист провел в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Украинец нокаутировал своего соперника в 3-м раунде.

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