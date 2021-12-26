Выхрист отправился в США на бой с Киладзе

26.12.2021
13:22
Новость
Единоборства
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) вылетел в США на бой с грузинским боксером Яго Киладзе (27-5, 19 КО), сообщает LuckyPunch.
Поединок состоится 1 января в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином. Вечер бокса пройдет в Голливуде.
Напомним, что последний поединок Выхрист провел в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Украинец нокаутировал своего соперника в 3-м раунде.
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