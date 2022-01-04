Выхрист – о бое с Киладзе: в моей карьере таких поединков не было

Украинский тяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) 2 января одержал победу нокаутом над Яго Киладзе из Грузии. Украинец по ходу боя дважды оказывался в нокдаунах.

«В моей карьере таких поединков не было. Это первый и будем надеяться, что последний раз, потому что нужно делать работу над ошибками и работать дальше. Я знал, что Киладзе с ударом, но он меня удивил: бьет быстро, я не видел ударов. У меня было очень много ошибок в бою, поэтому все так случилось.

Как я могу надеяться, что судья остановит бой, если мы боксируем? Я думал, что он ему отсчитает, и мы продолжим бой, но, наверное, у судьи свое видение. Поэтому он и судья в ринге.

Сейчас хочу приехать домой, немного отдохнуть, поправить свое здоровье и работать дальше. Работать над ошибками и только вперед», — цитирует Выхриста Boxingtime.ua.

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