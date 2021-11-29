Выхрист начал подготовку к бою с Киладзе

Украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист встретится 1 января 2022 года в Лас-Вегасе (США) с грузином Лаго Киладзе в 10-раундном поединке, который пройдет в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Мартином.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, украинский боксер уже начал подготовку к бою с Киладзе в немецком Гамбурге, где базируется клуб, цвета которого он сейчас защищает - Воxing Promotion. В тренировочном процессе ему помогают три спарринг-партнера.
На 16 декабря запланирован вылет Виктора Выхриста в Лас-Вегас, а его менеджер – Андрей Котельник отправится в США 26 декабря.
Напомним, что Виктор Выхрист провел на профессиональном ринге восемь боев и во всех победил.
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