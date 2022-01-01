Выхрист и Киладзе прошли церемонию взвешивания

Украинский супертяж Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) и Яго Киладзе (27-5-1, 19 КО) прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком.

Выхрист показал вес — 105,8 кг. Украинец оказался более чем на семь килограмм тяжелее своего следующего соперника. Вес Киладзе — 98,2 кг.

Бой Выхрист — Киладзе состоится в ночь на 2 января на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида. Поединок пройдет в андеркарде встречи между Луисом Ортисом и Чарльзом Мартином.

Напомним, что последний поединок Выхрист провел в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Украинец нокаутировал американца Майка Маршалла в 3-м раунде.

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