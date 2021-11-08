Выездной матч сборной Украины против Боснии в отборе ЧМ-2022 пройдет без украинских болельщиков

На матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

Такое решение приняли боснийские власти, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию с короновирусом и введением жесткого карантина для предотвращения распространения инфекции. Одним из ограничений станет запрет иностранцам посещать страну до нормализации обстановки в Боснии.

Напомним, матч между Украиной и Боснией в Зенице станет заключительным для команды Петракова в отборочном цикле ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе «Билино Поле» 16 ноября и начнется в 21:45.

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