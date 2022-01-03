«Вулверхэмптон» выиграл у МЮ на «Олд Траффорд»

03.01.2022
22:30
Новость
Футбол
3 января в рамках АПЛ на «Олд Траффорд» играли МЮ и «Вулверхэмптон».
Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине встречи на 82-й минуте «волкам» удалось забить. Чудесным голом с дальней дистанции отличился Жоау Моутинью.
В итоге «Вулверхэмптон» победил в матче со счетом 1:0.
АПЛ. 21 тур
«Ман Юнайтед» - «Вулверхэмптон» - 0:1 (0:0)
Гол: Моутинью, 82.
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