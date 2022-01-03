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«Вулверхэмптон» выиграл у МЮ на «Олд Траффорд»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
03.01.2022
22:30
Новость
Футбол

3 января в рамках АПЛ на «Олд Траффорд» играли МЮ и «Вулверхэмптон».

Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине встречи на 82-й минуте «волкам» удалось забить. Чудесным голом с дальней дистанции отличился Жоау Моутинью.

В итоге «Вулверхэмптон» победил в матче со счетом 1:0.

АПЛ. 21 тур

«Ман Юнайтед» - «Вулверхэмптон» - 0:1 (0:0)

Гол: Моутинью, 82.

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