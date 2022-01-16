Второй матч плей-ин Лиги чемпионов «Прометей» – «Хапоэль» отложен на неопределенный срок

«Хапоэль» Иерусалим попросил перенести второй матч плей-ин Лиги чемпионом против «Прометея». В составе израильской команды зафиксировано 7 новых случаев заражения ковидом.

Из-за этого матч против «Прометея», который должен был пройти 18 января в Запорожье, отложен на более поздний срок, сообщает Eurohoops.

«Хапоэль» в первом матче одержал победу со счетом 95:70. В плей-ин запланирована серия матчей до двух побед одной из команд.

Ранее сообщалось, что «Прометей» выиграл первый матч 1/8 финала EuroCup.

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