Вторая ракетка Украина стартовала с победы на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно провела свой первый матч в одиночном разряде турнира WTA 250 в австралийской Аделаиде. Вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Шелби Роджерс из США.
Теннисистки провели на корте около 70 минут. Костюк выполнила по 2 брейка в каждом сете, а на своей подаче проиграла по гейму.
Аделаида. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4
В следующем раунде Костюк сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№49 WTA) или Кори Гауфф из США (№22 WTA).
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