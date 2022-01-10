Вторая ракетка Украина стартовала с победы на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно провела свой первый матч в одиночном разряде турнира WTA 250 в австралийской Аделаиде. Вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Шелби Роджерс из США.

Теннисистки провели на корте около 70 минут. Костюк выполнила по 2 брейка в каждом сете, а на своей подаче проиграла по гейму.

Аделаида. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Костюк сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№49 WTA) или Кори Гауфф из США (№22 WTA).

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