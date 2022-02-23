Вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану

После введения режима чрезвычайного положения появилась информация о возможном переносе старта весенней части чемпионата Украины.



«Сейчас – все по плану. Второй круг должен стартовать без переноса, но в УПЛ ждут решений Верховной Рады. Они могут все изменить. Пока готовимся, как и готовились, на определенные ранее даты, - цитирует 1927.kiev.ua источник в УПЛ.

В субботу, 26 февраля, «Динамо» должно сыграть первый официальный матч в 2022 году. Столичному гранду будет противостоять «Ингулец» в рамках 19-го тура УПЛ. К слову, все дети на эту встречу смогут пройти бесплатно.

Ранее стало известно о том, что старт весенней части УПЛ может быть перенесен.

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