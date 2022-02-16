Все легионеры «Ворсклы» после сбора в Турции планируют вернуться в Полтаву

Напряженная обстановка у границ Украины в последние недели стала одной из главных тем мировых СМИ. Многие европейские посольства эвакуируют своих сотрудников и рекомендуют своим гражданам побеспокоиться о своей безопасности.

Как реагируют на эти сообщения легионеры полтавской «Ворсклы», которых насчитывается в команде Юрия Максимова больше десяти, Meta-ratings.com.ua решил выяснить в полтавском клубе. Находящиеся на тренировочном сборе в Турции все иностранные футболисты работают в обычном режиме, и с каждым из них по этой теме проводится соответствующая работа.



ФК «Ворскла»

«Ворскла» — единая семья, в которой к любому ее представителю — будь то украинец или обладатель паспорта другого государства относятся одинаково, — заявили в ФК «Ворскла». — В клубе стараются делать все для того, чтобы у каждого из членов нашей семьи не было каких-либо проблем, в том числе и по части безопасности. Если бы существовала какая-либо реальная угроза, то поверьте, что в «Ворскле» оперативно были бы приняты необходимые меры. Пока никаких поводов для беспокойства нет».



Нынешний иностранный легион «Ворсклы» состоит из футболистов разных национальностей. В ее штате значатся двое хорватов — Давид Пуцлин, Иван Пешич, люксембуржцы Оливье и Венсан Тилль, малиец Ибрахим Кане, ганец Наджееб Якубу, эстонец Йонас Тамм, бразилец Лукас Ранжел, танзаниец Йохана Мкомола, ивуариец Салия Конате, испанец Амилькар Коджови и двое новичков — северомакедонец Джоко Зайков и эстонец Богдан Ващук.

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