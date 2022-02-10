Вратарь юношеской команды «Динамо»: команда помогла мне сохранить спокойствие после ошибки

Вратарь юношеской команды «Динамо» Денис Игнатенко поделился впечатлениями от победного матча с «Депортиво» в раунде плей-ин Юношеской лиги УЕФА. Он допустил голевую ошибку в основное время, но позже стал героем серии пенальти.

«Конечно, я очень сильно переживал по поводу серии, ведь пенальти, откровенно говоря, не мой конек. Я старался играть по мячу, не уходить заранее в один из углов, на что мне указал тренер. При первом ударе я видел, что соперник смотрит на мои действия, так же делали и его партнеры, которые пробивали следом.

После первого отбитого пенальти у меня появилось больше уверенности. Когда не забил Самба Диалло, то ее немного поубавилось, но, к счастью, все же удалось довести серию до победы.

Считаю, что не я главный герой матча, а команда. Ведь именно они помогли мне после ошибки сохранять спокойствие и держать свой уровень», — приводит слова Игнатенко официальный сайт «Динамо».

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