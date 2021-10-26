Вратарь «Вереса»: за удачное выступление в Кубке нам обещаны хорошие премиальные

27 октября в Луцке ровенский Верес в 1/8 финала Кубка Украины будет принимать «Ворсклу».



Капитан «Вереса» Богдан Когут в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния.

«В минувшем сезоне выход в четвертьфинал Кубка Украины прибавил «Вересу» уверенности в своих силах, что помогло в завоевании путевки в элитный дивизион. Конечно, очень хочется снова удачно выступить в кубковом турнире, тем более, что клубным руководством обещаны серьезные премиальные.

С «Ворсклой» мы недавно встречались в чемпионате УПЛ и была возможность убедиться, что это боеспособная команда и не случайно находится в лидирующей группе. «Верес» стремится играть в вертикальный футбол, «Ворскла» больше любит повозиться с мячом и поэтому интересно, чей стиль окажется эффективнее.

К сожалению, у нас и у «Ворсклы» есть кадровые потери, однако это не должно помешать командам завтра продемонстрировать зрелищный футбол".

Напомним, что поединок «Верес» - «Ворскла» начнется 27 октября в 14.00.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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