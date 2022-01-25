Вратарь «Вереса» перейдет в «Краматорск»

26 января «горожане» начнут второй этап подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первый сбор подопечные Алексея Городова завершили спаррингом с ФК «Полтава», в котором уступили - 1:2.

По имеющейся информации, руководство «Краматорска» осталось недовольно потенциальными новичками и за исключением вратаря Mаксима Бабийчука из «Вереса», от услуг остальных решено отказаться.

Появившиеся в СMИ сообщения, что на просмотре находился опытный защитник Александр Жданов, не соответствуют действительности.

На следующем этапе подготовки в расположении «Краматорска» должны появиться еще пять потенциальных новобранцев.

В «Краматорске» планируют определиться с составом до 26 февраля, когда «горожане» улетят на заключительный сбор - в Турцию. Ведутся переговоры о контрольных матчах с представителями Беларуси и Казахстана.

Напомним, что в 21 туре Первой лиги «Краматорск» 19 марта сыграет в гостях с «Ужгородом».

Ранее мы сообщали, что на сбор «Вереса» в Турции приехали игроки «Шахтера» и «Шальке».

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