Вратарь «Ужгорода» уехал на просмотр в «Кишварду»

20 января «Ужгород» возобновит подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 28 января подопечные Богдана Блавацкого проведут контрольный матч с «Минаем», а 30 января — с «Mункачем».
В начале февраля ужгородцы уедут на зарубежный этап подготовки — в Венгрию, где запланированы два спарринга.
По имеющейся информации, вратарь «Ужгорода» Mихаил Готра отправился на просмотр в «Кишварду», которая занимает второе место в элитном дивизионе чемпионата Венгрии.
Ранее мы сообщали о том, что два игрока «Ужгорода» уже перешли в команду чемпионата Венгрии.
Напомним, что «Ужгород» в Первой лиге занимает 15-е место (зона вылета), набрав 16 очков.
Также наш сайт сообщил о главном кандидате на роль главного тренера середняка Второй лиги винницкой «Нивы».
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