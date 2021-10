Вратарь «Шахтера» поучаствовал в телевизионном шоу и исполнил известный хит

Голкипер сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Пятов ведет активную жизнь не только на футбольном поле.

37-летний футболист стал участником шоу «Маска», которое выходит на одном из ведущих украинских телевизионных каналов. Суть шоу заключается в том, что известные люди исполняют песни, будучи одетыми в костюмы, который не позволяет различить внешность. После вылета из шоу знаменитость раскрывает свою личность.

Андрей Пятов в костюме грифона исполнил известный хит We Will Rock You и не впечатлил зрителей, покинув проект.

Андрей Пятов в костюме Грифона

«Я действительно никогда не пел и не проявлял интерес к вокалу, даже в караоке. Это совершенно новый для меня опыт. Но в глубине души я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более, с такими замечательными людьми, иметь возможность поработать с профессионалами. Мы, спортсмены, футболисты — очень стеснительные. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться», — объяснил свое участие в шоу Пятов.

