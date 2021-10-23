Вратарь «Руха» вышел из самоизоляции и сможет сыграть против «Миная»

24 октября львовский «Рух» будет принимать в 12 туре чемпионата УПЛ – «Минай».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua после вспышки коронавируса в «Рухе», из-за чего был перенесен календарный поединок с «Ингульцом», наиболее проблемной оставалась вратарская позиция. Однако, по имеющейся информации, опытный Александр Бандура завтра поможет в матче с закарпатцами.

На самоизоляции продолжает находиться еще группа игроков основного состава и главный тренер Леонид Кучук точно не сможет рассчитывать на вратаря Юрия Панькива, полузащитников Валерия Федорчука и Павла Ориховского.

Напомним, что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 10 место, набрав 11 очков.

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