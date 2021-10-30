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Вратарь «Руха» вернулся в строй после травмы

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
30.10.2021
13:50
Новость
Эксклюзивы
Вратарь «Руха» вернулся в строй после травмы

31 октября в 13-м туре чемпионата УПЛ «Рух» будет принимать «Александрию».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, повреждение вратаря «Руха» Юрия Панькива, полученное им на тренировке, оказалось несерьезным. Голкипер, который недавно вернулся в строй после самоизоляции, готовится к завтрашнему матчу в общей группе.

Что касается других выздоровевших после вспышки коронавируса в «Рухе» игроков, то их участие в поединке с «Александрией» будет зависеть от решения главного тренера Леонида Кучука.

36-летний Панькив в текущем сезоне УПЛ провел 8 матчей.

«Рух» занимает 10-е место в чемпионате, набрав 12 очков.

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