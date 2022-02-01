Вратарь «Руха» продолжит карьеру в «Минае»

Закарпатский «Минай» отправился на зарубежный сбор в Турцию, в рамках которого команда Владимира Шарана проведет пять контрольных матчей.

Как стало известно Meta-ratinhs.com.ua, в числе потенциальных новичков, отправившихся с командой в Турцию, оказался 35-летний голкипер Александр Бандура, который расторг контракт с львовским «Рухом». По имеющейся информации, опытный голкипер достиг договоренности с закарпатцами и продолжит карьеру в «Минае».

Александр Бандура

Добавим, что свой первый товарищеский матч на сборе в Турции «Минай» проведет седьмого февраля. Соперником украинцев станет узбекский «Пахтакор».

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать «Зарю».

Ранее мы сообщали о том, что с «Минаем» отправится на сбор шесть потенциальных новичков.

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