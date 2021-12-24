Вратарь «Реала» Лунин вылечился от коронавируса

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин сдал отрицательный тест на коронавирус.
Украинец заразился ковидом 16 декабря. Также у «Реала» данную болезнь выявили у Иско, Гарета Бэйла, Родриго Гоэса, Давида Алабы, Луки Модрича и Марсело. Все они выздоровели. С положительным остается только Марко Асенсио.
Примечательно, что Андрей Лунин заразился коронавирусом второй раз за год. Впервые это произошло в августе. Тогда Лунин пропустил сбор национальной сборной Украины.
Украинский вратарь перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года. Однако с тех пор провел только один официальный матч за мадридцев. Случилось это в прошлом сезоне в кубковой игре с «Алькояно» из третьего дивизиона, которую «Реал» проиграл со счетом 1:2.
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