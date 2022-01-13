Вратарь «Металлиста» отправится в аренду

В прошлом сезоне голкипер был одним из лучших в Первой лиге по статистическим показателям.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер «Металлиста» Андрей Бубенцов с большой долей вероятности весеннюю часть сезона проведет в другом клубе. В ближайшее время должно определиться, в каком.

23-летний Бубенцов перебрался в Харьков в августе прошлого года из «Николаева», в составе которого здорово проявил себя весной 2021-го. Однако в составе «Металлиста» уроженец Марганца так и не провел ни одного официального матча, ограничившись шестью попаданиями в заявку. Фактически он был третьим вратарем желто-синих после Александра Рыбки и Даниила Каневцева (помимо них, в команде есть еще один опытный голкипер — Артур Денчук).

Ранее Бубенцов поиграл в Первой лиге за «Сумы» и «ВПК-Агро».

«Металлист» лидирует в Первой лиге, опережая на 11 очков «Кривбасс». Сегодня команда Александра Кучера вышла из отпуска, а уже в субботу отправится на первый тренировочный сбор в Турцию, где запланировал провести четыре спарринга.

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» вышел из отпуска в неполном составе.



Также стало известно, что харьковский клуб не планирует возвращать хавбека после аренды в «Олимпике».

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