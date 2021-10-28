Вратарь «Львова»: в серии пенальти решил действовать по удару соперника

В 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины «Львов» взял верх в Сумах над «Альянсом» в серии послематчевых пенальти и продолжит борьбу за почетный приз.

Вратарь «горожан» Александр Ильющенков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло ему заставить ошибаться хозяев в футбольной лотерее.

Ильющенков выиграл серию пенальти в матче Кубка Украины

«На предматчевой тренировке мы не отрабатывали специально пробитие пенальти. Вполне возможно, надеялись, что все решится в основное время.



Я не считаю себя специалистом по отражению ударов с 11-метровой отметки, хотя, если суммировать дуэли в Первой лиге и в элите, то преимущество на моей стороне.

Что касается поединка с «Альянсом», то было бы несправедливо, если бы уступили, все же, в основное и дополнительное время мы диктовали условия. У каждого вратаря есть свои секреты при отражении пенальти. Сегодня я решил действовать по удару соперника. Скорее всего, мое спокойствие сказалось на уверенности бьющих, которые занервничали и дважды промахнулись, а в третьем случае я парировал удар.

Конечно, рад, что помог «Львову» во второй раз в клубной истории пробиться в четвертьфинал Кубка Украины.



С кем бы хотелось сразиться в следующем раунде? Это не принципиально, хотя желательно, чтобы мы играли дома».

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