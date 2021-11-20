Вратарь «Львова»: в матче с «Зарей» сработала установка на быстрый гол

В субботнем матче 15-го тура чемпионата УПЛ был зафиксирован неожиданный результат - «Львов» дома взял верх над одним из лидеров - «Зарей» (2:1).

Вратарь львовян Александр Ильющенков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло его одноклубникам отпраздновать победу.

«С кем бы мы не играли, в каждом матче настраиваемся только на победу. На этот раз сработала ставка и на быстрый гол, что заставило луганчан рисковать, оголять тылы и у львовян появлялось оперативное пространство.

На мой взгляд, мы наиграли на победу, четко выполнив тренерскую установку. Даже когда в концовке поединка гости большие силы бросили вперед, у нас тоже были возможности забить. Это именно тот случай, когда «Львов» был сильнее командой».

Напомним, что «Львов» занимает 11-е место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

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