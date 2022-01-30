Вратарь «Эпицентра» вернулся в команду Первой лиги

«Пивовары» пригласили своего воспитанника.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вратарь Иван Тюрин договорился о расторжении контракта с «Эпицентром» и вернулся в «Оболонь».

24-летний Тюрин является воспитанником школы «Змина-Оболонь». Три сезона он провел в системе «Черноморца», а с 2017 по 2021 год играл за «Оболонь» и «Оболонь-2». Летом прошлого года перешел в «Эпицентр», но основным вратарем в команде Олега Надуды не стал.

В осенней части чемпионата Второй лиги голкипер провел 3 матча (1 — «на ноль») и пропустил 2 мяча.

После расторжения контракта с «Эпицентром» Тюрин вернулся в Киев и проходит сборы с родной «Оболонью».

Столичный клуб занимает 4-е место в Первой лиге. Вчера «Оболонь» в контрольном матче нанесла поражение «Десне» (1:0).

В этой игре тренерский штаб киевлян задействовал защитника Сергея Палюха (предыдущий клуб — «ВПК-Агро»), полузащитника Сергея Машталира («Ужгород») и еще трех потенциальных новичков.

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