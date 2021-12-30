Вратарь «Днепра-1» прокомментировал возможный переход в одесский «Черноморец»

В период зимнего антракта в чемпионате в одесском «Черноморце», который возглавил Роман Григорчук, ожидаются массовые кадровые пертурбации.



По имеющейся информации, на сегодняшний день команду покинуло около двух десятков футболистов, львиная доля которых — арендованные у киевского «Динамо» исполнители. Среди них голкипер Владислав Кучерук, который отыграл в осеннем отрезке сезона-2021/22 большую часть матчей в составе — 15 из 18. На вакантное место в воротах тренерский штаб «моряков» намерен пригласить опытного футболиста, имеющего за плечами немалый багаж выступлений в элитном дивизионе.

Выбор пал на воспитанника «Черноморца» — Евгения Паста из «Днепра-1».



По информации Meta-ratings.com.ua, 33-летний вратарь в ближайшее время может официально оформить свои отношения с одесским клубом.



«Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с Днепром-1 ещё на 1,5 года. Меня всё там устраивает. Что касается якобы моего перехода в «Черноморец», то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается», — отметил голкипер.

В одесском клубе Евгений Паст выступал с 2006-го по 2015-й годы, после чего в его карьере были кропивницкая «Звезда», черниговская «Десна» и «Днепр-1».

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